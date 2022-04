Emmanuel Macron e Marine Le Pen al 24% dopo il primo turno delle elezioni presidenziali francesi. In attesa degli exit poll ufficiali (che verranno diffusi non prima delle 20) è questo il risultato di un exit poll diffuso dal giornale belga ‘La Libre’ ed effettuato all’uscita dei seggi. Al terzo posto ci sarebbe Jean-Luc Melenchon con il 19% delle preferenze. Nessun condizionale, invece, per quanto riguarda l’affluenza. Alle ore 17 in Francia ha votato il 65% degli elettori, secondo i dati del ministero dell’Interno. Si tratta dell’affluenza più bassa registrata alle presidenziali dal 2002, quando il tasso di partecipazione fu del 58,45%. Nel 2017 l’affluenza alle 17 era al 69,42%, nel 2012 al 70,59%. La partecipazione a mezzogiorno era invece di 3 punti inferiore a quanto registrato nel 2017 alle ultime elezioni per l’Eliseo e pari al 25,48%. I sondaggisti avevano insistito in questi giorni sul rischio che l’astensione superasse proprio quella del 2002. Alcuni dei candidati hanno già votato.

Il rappresentate dell’estrema destra Eric Zemmour ha votato in una palestra nell’ottavo arrondissement. Con lui la compagna Sarah Knafo, direttrice della sua campagna elettorale. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen (a sinistra nella foto) ha votato a Hénin-Beaumont nel Pas-de-Calais, dove è deputata. La rappresentante dei Repubblicani Valerie Pecresse ha votato a Vélizy-Villacoublay, alle porte di Parigi. La sindaca della capitale, Anne Hidalgo (destra), candidata per il Partito socialista, è stata la prima tra i 12 aspiranti presidenti a votare. Il candidato de La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon (al centro), ha votato in un seggio elettorale a Marsiglia. Il leader dell’estrema sinistra è dato dai sondaggi al terzo posto dopo il presidente in carica Emmanuel Macron e la leader dell’estrema destra Marine Le Pen. L’attuale inquilino dell’Eliseo ha votato a Le Touquet nel Pas-de-Calais. Con lui la first lady Brigitte Macron.

Anche gli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e Francois Hollande hanno votato. Il conservatore Sarkozy, che si è attirato le critiche dei Repubblicani per non aver sostenuto apertamente la candidatura di Valerie Pecresse, ha votato in un seggio elettorale a Parigi. Hollande, che sostiene ufficialmente la candidata del Partito Socialista Anne Hidalgo, ha invece votato in un seggio elettorale a Corrèze. I seggi sono aperti da questa mattina alle 8. Sono chiamati a votare circa 48,7 milioni di elettori. Tutto lascia pensare che questa sera alle 20 si avrà la conferma di un nuovo duello Macron-Le Pen al ballottaggio, come 5 anni fa, con la differenza che stavolta sarà un duello all’ultimo voto: 2 punti separano i contendenti al primo turno (26% contro 24% per gli ultimi sondaggi), altrettanti al secondo (51% a 49%). Un eventuale ballottaggio è previsto per il 24 aprile.

–