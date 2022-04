“Come il massacro di Bucha, come tanti altri crimini di guerra russi, l’attacco a Kramatorsk deve essere inserito tra le accuse che saranno portate in tribunale, cosa che dovrà accadere”. È uno dei passaggi del nuovo video del presidente ucraino, Volodymyr Zelensk, riguardo alla strage dell’8 aprile alla stazione di Kramatorsk, dove sono morti oltre 50 civili in fuga.