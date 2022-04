Silvio Berlusconi torna a parlare in presenza dopo circa tre anni di assenza dai palchi causa Covid e qualche problema di salute (vari sono stati i pit stop al San Raffaele). E lo fa in occasione della convention azzurra ‘L’Italia del futuro, una sorta di Stati generali di Forza Italia, per l’intervento conclusivo. Sala gremita, sono attesi i cori da stadio ‘Silvio, Silvio’ e l’inno storico del ’94, ‘E Forza Italia, oltre allo slogan ‘Meno male che Silvio c’è’.