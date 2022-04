“Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso ed addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto per chiudere la convention di Forza Italia. E per la prima volta dall’inizio della guerra Berlusconi ha citato Putin e ribadito il sostegno di Forza Italia alla posizione del governo di sostegno all’Ucraina. “Di fronte all’orrore dei massacri di civili a Bucha e in altre località ucraine, veri e propri crimini di guerra, la Russia non può negare le sue responsabilità. Dovrebbe al contrario, nel suo stesso interesse, identificare e mettere sotto processo i responsabili di comportamenti che il diritto e la morale considerano inaccettabili anche in tempo di guerra”