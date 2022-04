Volodymyr Zelensky si collega con il Consiglio di sicurezze delle Nazioni Unite e chiede “un tribunale come quello di Norimberga” per processare chi ha commesso crimini di guerra e chi li ha ordinati. “Se avete solo parole vuote e non potete fare niente per noi”, allora “l’opzione è smantellare le Nazioni Unite“. L’invito di Zelensky è quello di escludere dal consesso la Russia che “non può” bloccare le decisioni che riguardano la propria guerra. “Il diritto di veto non può significare diritto a uccidere“, dice apertamente prima di accusare di Mosca di voler trasformare l’Ucraina “in una terra di schiavi silenziosi“