“6.266 persone sono state salvate, in particolare, 3.071 persone da Mariupol. Stiamo concordando di portare fuori dalla città i feriti e le persone uccise. I nostri militari, i nostri civili, tutti i cittadini. Ne stiamo parlando con la Turchia”. Sono le parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che in un videomessaggio ha annunciato alcune novità sul conflitto. “Gli occupanti si stanno ritirando nel Nord del nostro Paese. La ritirata è lenta, ma evidente. Nell’Est del nostro Paese, invece, la situazione rimane estremamente difficile. I militari russi si stanno precipitando nel Donbass, in direzione di Kharkiv. Si stanno preparando per nuovi e potenti attacchi. Noi ci stiamo preparando per una difesa ancora più pronta”.