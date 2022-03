L’ospedale di Kharkiv è una frontline in città. Molti dei pazienti sono persone ferite a causa dei bombardamenti su obiettivi civili: chi è rimasto gravemente ferito mentre si trovava in fila per il pane o davanti a una farmacia, ma anche chi è stato colpito mentre prestava servizio per aiutare i cittadini in difficoltà. La guerra, inoltre, ha costretto a rivedere i modelli di emergenza, obbligando anche i medici a turni massacranti.