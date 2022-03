Prima ha definito Vladimir Putin un “macellaio“. Poi ha detto che il presdente della Russia “non può restare al potere“. E’ bufera su Joe Biden, ampiamente criticato pure negli Stati Uniti per le parole pronunciate a Varsavia, in Polonia, proprio di fronte all’Ucraina. Molte delle critiche sul presidente americano sono legate a quel “Putin non può restare al potere” che già ieri avevano sollecitato una precisazione della Casa Bianca e oggi raccolgono giudizi negativi anche in America. Aver chiamato “macellaio” l’uomo del Cremlino, invece, ha provocato reazioni nel cuore dell’Europa. Emmanuel Macron, uno dei pochi leader occidentali che continua a tenere aperti i canali di comunicazione con Putin, ha detto che “non utilizzerebbe” la definizione di “macellaio” nei confronti dell’uomo di Mosca. Il presidente della Francia ha aggiunto che non bisogna alimentare “una escalation né di parole né di azioni” sulla guerra in Ucraina. Una vera e propria presa di distanza da parte dell’inquilino dell’Eliseo dalle posizioni di Biden. Macron, infatti, ha pure aggiunto che “domani o dopodomani” parlerà al telefono con Putin per organizzare un’operazione di evacuazione di civili dalla città di Mariupol.

“Non abbiamo piani per cambi di regime” – Pure negli Stati Uniti il discorso di Biden ha provocato reazioni molto aspre. Soprattutto in relazione a quella frase su Putin che “non può restare al potere”. Immediata la replica del Cremlino: “Non è qualcosa che decide Biden. E’ solo una scelta dei cittadini della Federazione Russa”. Poi era arrivata la precisazione della Casa Bianca: “Biden – ha detto un funzionario del suo staff – non stava parlando di un cambio di regime in Russia. Il punto del presidente era che a Putin non può essere concesso di esercitare potere sui vicini e sulla regione. Non stava parlando di Putin al potere in Russia, o di un cambio di regime”. Insomma: da Washington si sono affrettati ad aggiustare il tiro dei pesantissimi attacchi lanciati dal presidente. Una dichiarazione, quella dell’inquilino della Casa Bianca, che ha costretto il suo segretario di Stato a intervenire. “Come sapete, e come ci avete sentito dire più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto”, ha detto Antony Blinken da Gerusalemme. “Credo che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano affermato che, molto semplicemente, il presidente Putin non può essere autorizzato a scatenare una guerra o ad aggredire l’Ucraina o chiunque altro”.

“Da Biden una improvvisata” – Secondo il Washington Post quella di Biden sarebbe stata “improvvisata“: sembrerebbero dunque parole “fuori copione”, pronunciate dal presidente americano alla fine di un discorso durato circa 30 minuti. Il WP cita fonti informate sui fatti e scrive che Biden potrebbe esser stato “preso dalla forza della sua retorica” e aver “cavalcato l’onda della sua orazione con una dichiarazione di nove parole che i suoi collaboratori non avrebbero voluto pronunciasse”, cogliendoli di sorpresa. Ecco perché la Casa Bianca ha subito rilasciato una precisazione che suonava come una marcia indietro rispetto alle parole del presidente. Oggi ad attaccare Biden per quelle dichiarazioni è Richard N. Haass, un veterano della diplomazia americana: attualmente è presidente del Council on Foreign Relations, ed è stato responsabile per la pianificazione della politica del Dipartimento di Stato e coordinatore per l’Afghanistan. Citato dalla Bbc e dal The Guardian, Hass dice che “non sarà semplice rimediare al danno provocato, ma suggerisco ai collaboratori del presidente di mettersi in contatto con le controparti e chiarire che gli Usa sono pronti a relazionarsi con il governo russo in carica”. Secondo il diplomatico Biden comunque “ha reso una situazione difficile più difficile e una situazione pericolosa più pericolosa”.

.@potus just expanded US war aims, calling for regime change. However desirable it may be, it is not within our power to accomplish-plus runs risk it will increase Putin's inclination to see this as a fight to the finish, raising odds he will reject compromise, escalate, or both. — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 26, 2022

“Ha reso una situazione difficile più difficile” – Già ieri in un tweet Haass scriveva: “Il presidente Biden ha appena ampliato gli obiettivi di guerra degli Stati Uniti, chiedendo un cambio di regime. Per quanto desiderabile [questo cambio] possa essere, non è in nostro potere realizzarlo, e inoltre corriamo il rischio di aumentare l’inclinazione di Putin a vedere questo come una lotta fino al traguardo, aumentando le probabilità che rifiuti un compromesso, l’escalation o entrambi”. Non è la prima volta che il diplomatico prende le distanze dalla strategia politica del presidente statunitense: sul suo account Twitter si leggono affermazioni quali “il Presidente degli Stati Uniti deve essersi espresso male” – “poiché l’uso di sostanze chimiche russe non dovrebbe innescare una risposta in natura da parte di USA/NATO, ma una risposta militare diretta contro le risorse militari russe in Ucraina”.