Centinaia di persone sono scese in piazza a Varsavia, nella serata di venerdì 25 marzo poco prima dell’arrivo del presidente Usa Joe Biden, per manifestare contro l’invasione russa in Ucraina. I manifestanti hanno urlato slogan come, “close the sky“, cioè “chiudete il cielo. Polacchi ma anche ucraini, i manifestanti si sono dati appuntamento ai piedi del palazzo della Cultura e della Scienza, simbolo della capitale polacca. Tra bandiere giallo-blu e cartelli contro l”assassino Putin”, sono stati intonati canti a favore dell’Ucraina e dell’esercito di Kiev.