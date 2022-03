I primi effetti concreti della guerra in Ucraina si riscontrano anche nelle scelte di acquisto degli italiani durante le ultime settimane. Dalle rilevazioni di Trovaprezzi.it emerge il primo dato rilevante: nelle ultime settimane si evidenzia un traffico anomalo nella categoria ‘stufe, camini e riscaldamento’, che in questo periodo solitamente mostra un andamento stagionale in decrescita. Tra il 7 e il 13 marzo 2022 si è registrato un +27,1% di ricerche rispetto alla settimana 14-20 febbraio e il trend di ricerca, a partire dall’inizio del conflitto, risulta in continua crescita. Le famiglie italiane stanno già pensando a forme di riscaldamento alternative che potrebbero portare anche ad un risparmio economico.

Si assiste dunque ad una corsa all’acquisto di stufe e pellet, tanto che alcune aziende produttrici avvertono già la scarsità di materia prima e i relativi rincari. Questi prodotti sono particolarmente ricercati nei mesi invernali, ma raggiungono il massimo interessamento da parte degli italiani nelle ultime settimane (come emerge dall’indice di interesse rilevato dal 2019 ad oggi). Dall’analisi delle 50 pagine più visitate durante le ultime settimane su Trovaprezzi.it emerge l’interesse degli italiani per sacchi di pellet, stufe a legna, kit per i pannelli solari e stufe a pellet.