Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il mondo a partecipare ad azioni a sostegno dell’Ucraina a un mese dall’inizio della guerra. In un video, intervenendo in inglese, ha detto che “la guerra della Russia non è solo la guerra contro l’Ucraina, il suo significato è molto più ampio”, “vi chiedo di protestare contro la guerra a partire da domani, esattamente un mese dopo l’invasione russa. Mostrate la vostra protesta dai vostri uffici, dalle vostre case, dalle vostre scuole e università. Andate in nome della pace. Andate con simboli ucraini per sostenere l’Ucraina, per sostenere la libertà, per sostenere la vita. Andate nelle vostre piazze, nelle vostre strade. Rendetevi visibili e fate in modo di essere ascoltati. Ditevi che le persone contano. La libertà conta. La pace conta. L’Ucraina conta”