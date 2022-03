“Stiamo affrontando la più grave crisi di sicurezza da una generazione” e i leader della Nato che si riuniscono oggi affronteranno insieme “la minaccia che implica per l’Ucraina, per la Nato e per tutto l’ordine internazionale”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al quartier generale della Nato a Bruxelles per il summit straordinario dei capi di Stato e di governo. Stoltenberg ha aggiunto che la riunione di oggi “dimostrerà l’importanza che Nord America ed Europa restino uniti in questa crisi” e “finché stiamo uniti siamo al sicuro”