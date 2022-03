Il Papa, nell’udienza generale, parlando della guerra in Ucraina, ha chiesto di pregare perché “i governanti capiscano che comprare armi e fare armi non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace”.

Papa Francesco ha ricordato anche le vittime della guerra. “Le notizie delle persone che fuggono, morte, ferite, tanti soldati caduti da una parte e dall’altra, sono notizie di morte – ha detto – chiediamo al Signore della vita che ci liberi dalla guerra. Con la guerra tutto si perde, non c’è vittoria, nella guerra tutto è sconfitto”. Quindi ha continuato: “Il Signore ci mandi il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell’umanità e ci liberi da questo bisogno di distruggere tutti, di autodistruzione”.