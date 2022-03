“A differenza di Mariupol abbiamo acqua ed elettricità. Ma è pericoloso fare arrivare i tir in città perché vengono bombardati. Questi sono crimini di guerra“. A dirlo è Sasha Romantsova, numero uno dell’organizzazione umanitaria ‘Centro per le Libertà Civili’, collegata da Kiev con il programma condotto da Lilli Gruber, Otto e mezzo, in onda su La7. “Ci sono limitazioni alla sicurezza – ha raccontato – col coprifuoco non possiamo uscire e non possiamo accendere le luci in casa. Cerchiamo di aiutare gli anziani e cerchiamo di sapere come stanno i nostri vicini. I supermercati? Ci sono alcuni negozi aperti, i supermercati non sono molto pieni. Soprattutto nella parte occidentale della città manca il cibo”.

Video La7