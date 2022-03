“Putin ci ha già molto lavorato sull’Italia. C’è un sostrato di filoputinismo nel nostro Paese che io trovo impressionante. Questo è cominciato negli anni scorsi. Qui c’è proprio la responsabilità di scelte politiche. Ci sono state scelte nel passato che hanno reso l’Italia un Paese che guardava Putin, Trump, che ce l’aveva con Bruxelles”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal segretario del Pd Enrico Letta, che aggiunge: “Io posso dire, per quello che mi riguarda, che invece i nostri punti di riferimento sono stati sempre l’Ue, Bruxelles, gli altri Paesi europei e il rapporto con gli Usa. Questo è il punto fondamentale del nostro Paese. Oggi per noi non è un cambio di rotta: la cosa fondamentale è che oggi l’intero Paese e l’intero Parlamento stiano sostenendo queste scelte”.

Il conduttore Giovanni Floris fa notare al politico che molti elettori di sinistra sono scettici sull’invio delle armi in Ucraina. Letta replica: “Quindi, lei sta dicendo agli ucraini di arrendersi e di rendersi prigionieri? Ma lei direbbe la stessa cosa al suo popolo se fosse attaccato dai russi?”.

E Floris gli mostra due sondaggi, nel primo dei quali risulta che il 69% degli italiani vuole che l’Italia negozi con la Russa.