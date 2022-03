Marcell Jacobs stabilisce il record italiano dei 60 metri volando in 6″45 nella semifinale dei Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado. Il campione olimpico è riuscito ad abbassare il suo precedente primato, stabilito agli Europei indoor di Torun lo scorso anno, di 2 millesimi. “Adesso andiamo a divertirci”, il suo commento a caldo ai microfoni di Rai Sport in vista della finale per l’oro, in programma tra le 21.05 e le 21.20.

Il 6″45 dello sprinter di Desenzano sul Garda rappresenta anche la miglior prestazione europea nel 2022, eguaglia quella mondiale, e si ferma ad appena 3 millesimi in più del record continentale stabilito da Dwain Chambers a Torino nel 2009. Nella prima semifinale si è imposto lo statunitense Marvin Brecy in 6″51 seguito da Jerold Elcock (Trinidad e Tobago) con 6″63. La terza semifinale è stata vinta, sempre con il cronometro fermato a 6″51, dall’ex campione del mondo Christian Coleman, reduce da una squalifica di 18 mesi per aver mancato tre controlli antidoping. Secondo crono invece per il canadese Bolade Ajomale (6″58).