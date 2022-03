È stato arrestato a Milano un ragazzo di 17 anni, accusato di aver rapinato e poi abusato sessualmente di un altro minorenne. L’episodio, secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dal Tribunale per i Minorenni di Milano, è avvenuto nel mezzanino della fermata metropolitana di Porta Romana, sabato 12 marzo. Il 17enne ha prima rapinato la vittima e poi, minacciandolo con un coltello, ha costretto il ragazzo a subire atti sessuali. In una nota, la questura ha fatto sapere che lo svolgersi dei fatti – sia la rapina sia le violenze – è stato accertato tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ha aggiunto poi di avere la conferma fornita dalla vittima.

Grazie ai servizi di osservazione svolti nelle vicinanze della fermata metropolitana, è stato possibile rintracciare il presunto responsabile: è stato riconosciuto dagli agenti sia per i tratti somatici che, in parte, per l’abbigliamento indossato. Quando è stato fermato aveva un coltello con sé e una minima quantità di sostanza stupefacente per uso personale: il ragazzo, in stato di fermo, è stato portato alla sede penitenziaria CPA di Torino.