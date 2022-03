“È giusto aiutare l’Ucraina a difendersi ed è giusto che l’Unione Europea abbia dato in pochissime ore una risposta da tutti i punti di vista”. Il presidente della Camera Roberto Fico incontra i giornalisti fuori da Montecitorio e commenta così l’evolversi della guerra in Ucraina. In merito al videocollegamento con il presidente ucraino Zelensky alla Camera fa sapere “il lavoro è in corso” ma non c’è ancora una data certa. Poi sull’escalation sempre più cruenta dell’invasione russa afferma che “la diplomazia è fondamentale, è l’unica cosa che noi possiamo realmente fare, l diplomazia degli Stati Uniti, della Cina. Dobbiamo far sì che ci sia un cessate il fuoco ed una conferenza di pace, perché la pace è il nostro bene comune più grande”. Obiettivo compatibilee, secondo il presidente della Camera, con l’invio di armi da parte dei Paesi occidentali all’Ucraina. “Sì è compatibile” afferma. In conclusione Fico “sconsiglia” alla delegazione di parlamentari italiani a recarsi in Ucraina.