Matteo Cunsolo, un panettiere di Parabiago in provincia di Milano, insieme al suo staff tutte le mattine sforna il ‘pane della pace’ per aiutare i profughi della guerra in Ucraina. “Ci è sembrato il modo giusto per dare una mano”, racconta Antonia Orrù de La Panetteria. “L’idea è quella di dare tutto il ricavato della vendita del ‘pane della pace’ in beneficienza al Lions Club ‘Giuseppe Maggiolini’ che dal 27 febbraio ha iniziato una raccolta fondi da inviare in Ucraina”. “Il successo dell’iniziativa è grande”, aggiunge Antonia, “tanto che ormai sforniamo il ‘pane della pace’ tutti i giorni e puntualmente lo vendiamo tutto”. Tanti anche gli ucraini che hanno notato e lodato l’iniziativa: “Mi sono commossa quando una donna è venuta qui in panetteria e ci ha raccontato di avere i genitori in Ucraina e di non poterli raggiungere. Dopo qualche ora è tornata con cinque scatoloni di generi alimentari per i bambini profughi”.