di Andrea Marchina

Oltre alle sirene, alle bombe e ai carri armati, a dominare questa guerra criminale è ancora una volta l’ipocrisia, nascosta nelle redazioni dei grandi giornali e nei salotti politici. È l’ipocrisia di chi preferisce giocare ai buoni e ai cattivi, fingendo di non capire che con i cattivi, vuoi o non vuoi, ci devi trattare. È l’ipocrisia dei “liberal-moderati” che, con hashtag e bandiere pacifiste, si schierano unanimi dalla parte del popolo ucraino e contro i cattivi, adoperandosi democraticamente a censurare ogni riflessione che denunci le ragioni scatenanti l’invasione (soprattutto se queste hanno qualcosa a che fare con gli amici buoni). Gli stessi che, col pugno alzato e comodamente sdraiati sul divano di casa loro, si trasformano improvvisamente in rivoluzionari da salotto mentre lodano la resistenza ucraina e il loro folle condottiero, inneggiano all’invio di missili e mitragliette varie e chiedono a gran voce la no-fly zone sull’Ucraina, ma cercando di scongiurare un conflitto mondiale. Cioè chiedono di entrare in guerra senza possibilmente entrare in guerra. È l’ipocrisia di chi riempirebbe di sanzioni la Russia, ma dicendo di non voler colpire i russi (come se la Russia fosse popolata da elfi o gnomi, non da russi) e cercando di preservare i propri affari, indebolendo così di molto l’effetto della stessa strategia sanzionatoria.

Purtroppo, fuori da questa incredibile farsa, c’è la cruda realtà. Putin, spinto da nostalgie anacronistiche e in chiaro delirio imperialista, ha invaso l’Ucraina con un pretesto: impedirgli una futura annessione all’Ue e ancor più alla Nato ed evitare di trovarsi le armi nucleari nemiche puntate alla tempia sulla soglia di casa. Infatti, una dichiarazione di neutralità da parte dell’Ucraina è anche la condizione principale messa in campo da Putin per arrivare alla sospensione del combattimento. Ora, a occhio e croce, ripetere all’infinito che un pretesto è un pretesto temo non potrà servire a rendere più mansueto l’autore di questa guerra, né tantomeno a far cessare i bombardamenti. Così come inviare armi, consapevoli dello schiacciante strapotere militare russo nei confronti del coraggioso esercito avversario, può contribuire soltanto ad allungare l’agonia e il massacro del popolo ucraino, riempire le tasche già piene dei produttori d’armi, aggravare la tensione diplomatica con l’Occidente e ridurre al minimo le possibilità di successo nei prossimi negoziati (nel fortuito caso in cui l’Ue si decidesse a giocare un ruolo di mediatore).

A rigor di logica, se davvero si sospetta di trovarsi di fronte a un pretesto, la prima cosa da fare è rimuoverlo dalla trattativa e smascherarlo, quel pretesto. Poi si prendono le dovute misure. Non facendolo, spinta al massacro non solo da un comprensibile orgoglio patriota ma anche dai miopi interessi degli “alleati” europei e oltreoceano, l’Ucraina sta mandando in fumo la possibilità di ottenere una tregua e la sospensione dei combattimenti. Se davvero le immagini di guerra, gli sfollati, i civili massacrati e i reparti pediatrici bombardati ci suscitano tutto il dolore che spesso fingiamo di provare, lo stop all’invio di armamenti e la via diplomatica per una resa condizionata dell’Ucraina sono l’unica via. Il resto è propaganda.

