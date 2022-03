“Immaginate se Putin attaccasse un altro Paese europeo. La Tour Effeil o la Porta di Brandeburgo resisterebbe sotto le bombe senza fine delle truppe russe?”. Il governo di Kiev ha diffuso un video con la ricostruzione di un bombardamento nella Capitale francese. “Non pensate che ciò non vi riguardi. Oggi tocca l’Ucraina, domani sarà l’Europa intera, la Russia non si fermerà davanti a nulla“, continua il messaggio, con un appello finale: “Chiudete il cielo sopra l’Ucraina o dateci degli aerei per combattere”.