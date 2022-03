Circa 20mila persone in piazza Santa Croce a Firenze e cento città collegate per dire no alla guerra in Ucraina nella manifestazione per la pace ‘Cities stand with Ukraine’ organizzata da Eurocities, l’organizzazione che riunisce le città europee. Tra gli interventi previsti, in collegamento o con videomessaggi inviati a Firenze, quelli di diversi sindaci dell’Europa.