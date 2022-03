Al confine tra Finlandia e Russia negli ultimi giorni si sono registrate interferenze e problemi al Gps, che hanno interessato il traffico aereo. Lo hanno riferito i quotidiani finlandesi. Helsingin Sanomat segnala che – lunedì – l’agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazione Traficom ha informato della situazione le compagnie di volo con un messaggio notam, un instant messaging comunemente usato in aviazione. L’interferenza si riscontra al confine con la Russia: ancora non è chiaro se Mosca sia coinvolta o no nel malfunzionamento.

Intanto, ai voli della compagnia aerea lituana Transaviabaltika è stato impedito l’atterraggio a Savonlinna (in Finlandia), perché l’aeroporto del posto non dispone di apparecchiature di navigazione alternative. La testata Yle.it riporta le parole di Jyri Koponen, rappresentante della compagnia aerea: “Il nostro aereo stava volando da Tallinn a Savonlinna domenica sera. Stava girando intorno a Kouvola (a sud di Savonlinna, ndr) e il segnale Gps all’improvviso è scomparso”. Il volo, prosegue Koponen, ha fatto marcia indietro come da prassi. Quando è tornato nell’area di Helsinki tutti i segnali erano di nuovo in funzione. La compagnia ha perciò cercato di ripetere la tratta con un altro mezzo: si è verificato lo stesso problema. Sono così stati sospesi anche i voli fra la capitale e Savonlinna almeno fino all’inizio della prossima settimana, secondo quanto riferito dalle autorità comunali. Dieci piloti di un’altra compagnia aerea, Finnair, hanno segnalato casi simili nel corso dei giorni scorsi, sempre al confine orientale della Finlandia. Finnair ha segnalato un disturbo del Gps anche intorno a Kaliningrad, l’enclave russa fra Polonia e Lituania.