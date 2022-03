Il tennista Novak Djokovic non potrà giocare il torneo di Indian Wells, nonostante fosse regolarmente nel tabellone come testa di serie n.2. Djokovic non potrà partecipare perché gli Stati Uniti non consentono l’ingresso nel paese a chi non si è vaccinato contro il Covid: il tennista serbo si è quindi dovuto cancellare dal tabellone. Al suo posto giocherà il bulgaro Grigor Dimitrov, lo scorso anno semifinalista, che entrerà come testa di serie numero 33.

Djokovic potrebbe dover pagare una multa di 20mila dollari per essersi ritirato dal tabellone per una motivazione non riguardante un problema fisico.

Il tennista serbo ha commentato la propria esclusione dal torneo su Twitter: “Nonostante sia stato inserito automaticamente nelle entry list del Bnp Paribas Open e dell’Open di Miami, sapevo che sarebbe stato improbabile riuscire a viaggiare. Il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention, ndr) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non sarò in grado di giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a chi gioca in questi grandi tornei”.