Una crisi di pianto nel bel mezzo del terzo turno del torneo Indian Wells. E’ quanto accaduto alla tennista bielorussa Victoria Azarenka. Azarenka, due volte vincitrice degli Australian Open (2012 e 2013) e tre volte finalista degli US Open, è la numero 15 della classifica Women’s Tennis Association (Wta). Ieri giocava contro la kazaka Elena Rybakina, che l’ha battuta 6-3, 6-4: stava per servire sul 2-2, nel secondo set, quando ha messo le mani sul viso e si è accovacciata e appoggiata alla racchetta.

Il giudice di gara le si è avvicinato per chiederle cosa fosse successo, in assenza di evidenti problemi fisici: la risposta di Azarenka è stata solo “Mi dispiace tanto”. Il match è stato quindi interrotto per dare all’atleta qualche minuto di pausa. La tennista bielorussa si era pronunciata nei giorni scorsi sull’invasione russa dell’Ucraina: “Sono devastata. Spero e auguro la pace e la fine della guerra”. Gli atleti della bielorussi, come quelli russi, disputano i tornei internazionali senza bandiera.