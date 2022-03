I gruppi Anti Nato si sono dati appuntamento in piazza dell’Esquilino a Roma per poi entrare nel corteo per la Pace organizzato dalla Cgil. Oltre ai manifestanti filo Nato e a quelli contro Putin e l’organizzazione internazionale, c’è anche una frangia contro quest’ultima. Momenti di tensione si sono registrati tra manifestanti e forze dell’ordine, quando la testa del corteo pacifico è arrivato in piazza dell’Esquilino. Qui i manifestanti Anti Nato hanno provato ad entrare alla testa per poi essere bloccata dalla polizia. “Fuori dalla Nato, l’Ue è imperialista”, sono i cori alzati dai presenti.