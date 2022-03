Federica Brignone ha vinto la Coppa del mondo di SuperG femminile. La campionessa valdostana si è matematicamente aggiudicata il titolo prima ancora di scendere in pista nell’appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, dove è finita fuori la diretta rivale per il titolo, l’altra azzurra Elena Curtoni. Brignone si era presentata al via della gara con 103 punti di vantaggio e al termine della stagione manca solo una gara.

“Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio!”, ha commentato la campionessa azzurra dopo la sua discesa. Brignone infatti era già riuscita a vincere la Coppa del Mondo generale (la prima italiana ad aggiudicarsi il trofeo più ambito dello sci alpino) oltre a tre Coppe di specialità nel 2020, l’anno del coronavirus. La vittoria arrivò quindi senza la meritata celebrazione, perché giunse mentre il mondo era in lockdown per lo scoppio della pandemia.

“Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena”, ha aggiunto Brignone sulla compagna di squadra Curtoni. Per la valdostana questo successo corona una stagione in cui sono arrivate anche due medaglie olimpiche a Pechino, oltre ad altri successi stagionali: con 19 vittorie in carriera, è l’azzurra più vincente della storia in Coppa del mondo.