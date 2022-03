Migliaia di persone – come si vede nel video, e secondo Reuters – hanno manifestato in serata nel centro di Belgrado a sostegno della Russia e contro l’Unione europea. Riunitisi sotto il monumento a Nicola II, ultimo zar di Russia, i dimostranti hanno criticato il voto favorevole della Serbia alla recente risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu, in cui si condanna l’attacco militare russo all’Ucraina e la violazione della sua integrità territoriale. Nel corso della manifestazione, riferiscono i media, è stata calpestata in segno di disprezzo una bandiera dell’Unione europea. I dimostranti si sono successivamente recati in corteo all’ambasciata della Federazione russa per esprimere solidarietà a Mosca e a Vladimir Putin.

Successivamente le persone scese in strade si sono dirette all’ambasciata bielorussa, dove hanno scandito i seguenti cori: “Serbi e russi fratelli per sempre”, “la Crimea è Russia”, “il Kosovo è Serbia”.

Video Twitter