“Ieri grazie a Victor Nickolavic, che ha usato le sue risorse, sono stati portati fuori dalla zona dei combattimenti quei coscritti che sono stati costretti a firmare il contratto (che trasforma i coscritti in professionisti, ndr) o quelli per i quali ha firmato qualcun altro. Purtroppo, dell’intera compagnia militare di 100 persone, sono rimaste in vita solo quattro“. Questo l’intervento della senatrice russa Lyudmila Narusova, che in una riunione del Consiglio della Federazione ha ammesso ingenti perdite dell’esercito russo in Ucraina. Narusova, vedova del mentore di Putin, Anatoly Sobchak, nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente di essere contraria all’invasione dell’Ucraina.