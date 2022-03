È scesa in piazza, con due grandi cartelli, per dire no alla guerra in Ucraina. E per questo è stata arrestata. È successo ieri a San Pietroburgo, quando l’80enne Yelena Osipova ha protestato contro la Russia, insieme a centinaia di cittadini, ed è stata portata via dalla polizia. Osipova visse, in tenera età, l’assedio di Leningrado, ora San Pietroburgo.