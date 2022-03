Il cardinale tedesco Rainer Maria Woelki ha offerto a Papa Francesco le sue dimissioni. Lo ha annunciato l’arcidiocesi della città di Colonia, in cui Woelki tornerà a svolgere le funzioni di arcivescovo in attesa del responso, dopo cinque mesi di congedo approvati dal Vaticano: il cardinale è infatti coinvolto nelle accuse di occultamento dei casi di violenza su minori da parte della chiesa tedesca. “Chiedo le vostre preghiere per noi, che intraprenderemo una strada non certo facile” ha scritto ai fedeli.

Dopo aver commissionato allo studio legale Westpfahl Spilker Wastl una ricerca sulla gestione dei casi di abuso sessuale da parte di sacerdoti emersi nella diocesi, Woelki aveva deciso di non pubblicare il documento, citando ragioni legali. Un rapporto successivo ha poi rivelato che ci sarebbero centinaia di casi di pedofilia nell’arcidiocesi di Colonia. Woelki ha riferito la reazione del papa alle sue dimissioni: “Darà una risposta a tempo debito”.