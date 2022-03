“Mandare armi in Ucraina è come soffiare sul fuoco“. A dirlo, sceso in piazza a Roma per esprimere solidarietà al popolo ucraino e ai rifugiati, il padre missionario Alex Zanotelli, che ha criticato senza incertezze la posizione del governo guidato da Mario Draghi e il voto dei parlamentari, che si sono schierati con l’esecutivo. Zanotelli ha anche invitato i presidenti delle conferenze episcopali europee ad andare a Kiev per porre fine alla guerra.