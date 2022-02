Il birrificio Pravda di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, ha sospeso le sue ordinarie attività per dedicarsi alla creazione di bottiglie incendiarie molotov da impiegare contro i militari russi, dopo l’invito in questo senso alla popolazione civile giunto dal ministero della Difesa di Kiev e la diffusione di tutorial su come realizzarle. “Qualcuno deve farlo – ha motivato la scelta il proprietario – Abbiamo delle capacità, abbiamo attraversato la rivoluzione del 2014, il Maidan, dove abbiamo dovuto fare uso di molotov. Questa è stata la nostra decisione di base del nostro personale al birrificio di fare tutto il possibile, quando possibile, per aiutare a vincere questa guerra. Stiamo preparando tante molotov quante ci viene chiesto dalle forze di difesa territoriali e lo faremo fino alla vittoria”.