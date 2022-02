Nvidia, il più grande produttore statunitense di microchip è stato colpito nei giorni scorsi da un attacco informatico che, scrive la società, “ha completamente compromesso parte dei sistemi interni” per un paio di giorni. La compromissione dei sistemi su cui la società sta indagando sarebbe avvenuta in concomitanza con gli ultimi attacchi informatici all’Ucraina. A darne notizia è il quotidiano britannico Telegraph. Nvidia capitalizza 590 miliardi di dollari ed è specializzata in microprocessori grafici. Come ha ribadito oggi la Nato gli attacchi informatici possono attivare l’articolo 5 degli accordi Nato che impegnano l’alleanza ad una risposta comune.