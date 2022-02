Una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev, la capitale ucraina, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia. Secondo quanto riferito da Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministero degli Affari interni dell’Ucraina, Kiev è stata colpita con “missili da crociera o balistici”. Un team della Cnn presente sul posto ha detto di aver sentito due grosse esplosioni nel centro della città e una in lontananza, attorno alle 4,30 ore locali (le 3.30 in Italia). Anche alcuni residenti nell’area di Osokorki hanno riferito di aver sentito le esplosioni.

Come si vede in alcuni video diffusi via Twitter, fonti ucraine hanno riferito di avere intercettato alcuni missili e un aereo russo, i cui frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale. Secondo le stesse fonti i frammenti hanno incendiato un edificio provocando tre ferite, di cui uno grave. incendiando un edificio e provocando tre feriti, di cui uno grave.