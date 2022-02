Nella sera del 24 febbraio anche il Collettivo Anonymous ha mostrato la sua solidarietà all’Ucraina, in risposta all’attacco di Vladimir Putin, dichiarando ufficialmente una cyber – guerra al governo russo: ad annunciarlo è stato proprio il collettivo internazionale, noto per vari attacchi informatici contro varie società, istituzioni governative e la Chiesa di Scientology, sul suo account Twitter.

A seguito della dichiarazione di guerra, Anonymous ha dichiarato di aver hackerato il sito dell’emittente Rt news – il primo canale di notizie russo in lingua inglese: “The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News” ha twittato il collettivo. E ha aggiunto: “Several Russian government websites are down” – “molti siti internet del governo russo sono stati hackerati”. Nella giornata di ieri infatti anche i siti web del Cremlino, del ministero degli Esteri, della Duma e del Consiglio della Federazione in Russia sono stati hackerati.