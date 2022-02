“Sono riuscito a parlare con il nostro personale a Kiev e quello che stiamo facendo è di portare i bambini malati di tumore dalla nostra casa di accoglienza in ospedale perché c’è un rifugio per proteggerli dalle bombe”. È la testimonianza del presidente dell’Ong Soleterre, Damiano Rizzi che racconta come l’Ong, presente in Ucraina a Kiev e Leopoli, si sta organizzando dopo l’invasione della Russia. Nel videomessaggio Rizzi si commuove e spiega: “Molti medici non stanno andando a lavoro perché devono pensare alle loro famiglie, noi stiamo radunando medici. Il primario dell’ospedale andrà a lavoro e con lui stiamo concordando il da farsi”.