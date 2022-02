È iniziata la grande fuga da Kiev. Le immagini che arrivano dalla capitale ucraina dopo l’invasione russa mostrano lunghe colonne di macchine, di fatto ferme, in fila nel tentativo di uscire dalla città e cercare un rifugio sicuro temendo l’arrivo delle truppe di Mosca. Già all’alba si sono formate file ai benzinai ed è aumentato il traffico in uscita. Luke Harding, inviato del Guardian nella capitale ucraina, scrive su Twitter di aver visto un rifugio anti-aereo affollato di gente e di famiglie con bambini e code di fronte ai bancomat per il prelievo di denaro. Francesca Mannocchi, a Kiev per TgLa7 e La Stampa, ha riferito che molte persone sono costrette a rinunciare a prelevare perché gli sportelli iniziano a finire i contanti. E’ stato imposto un tetto massimo di circa 50 euro ai prelievi.