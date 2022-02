“Questo conflitto deve finire ora”. Lo ha detto il segretario generale Onu Guterres dopo che Putin ha lanciato l’operazione militare in Ucraina. “Questa guerra non ha alcun senso, viola i principi della Carta (Onu), e causa – o causerà se non si ferma – un livello di sofferenze che l’Europa non conosceva almeno dalla crisi balcanica”.