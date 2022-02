Ora che Vladimir Putin è “venuto a vedere” le carte in mano alla Nato, i paesi occidentali tentano di organizzarsi per definire una risposta comune in forma di sanzioni. Non sarà facile perché non è un mistero che i grandi paesi europeo, Germania, Francia, Italia e Spagna siano molto restii di fronte alla possibilità di picchiare duro. A differenza di Stati Uniti e Gran Bretagna e paesi del Nord Europa più orientati verso la linea dura. Va detto che i paesi dell’Europa occidentale sono anche quelli che economicamente più hanno da perdere da una esclusione della Russia dai commerci di materie prime e altro. Poco fa Berlino ha annunciato lo stop al contestato gasdotto North Stream 2 che unisce Russia e Germania e ha una capacità di 55 miliardi di metri cubi l’anno, mossa che alza significativamente l’asticella delle sanzioni che gli altri paesi, a cominciare dall’Italia, dovrebbero essere pronte ad avvallare.

Mosca non è spaventata da nessuna sanzione ha detto Serghei Lavrov il ministero degli Esteri russo. “I nostri colleghi europei, americani, britannici non si fermeranno e non si calmeranno finché non avranno esaurito tutte le loro possibilità per la cosiddetta punizione della Russia. Ci stanno già minacciando con ogni sorta di sanzioni o, come si dice ora, la madre di tutte le sanzioni. Bene, ci siamo abituati. Sappiamo che le sanzioni verranno comunque imposte, in ogni caso. Con o senza motivo” ha aggiunto Lavrov.

Sul tavolo c’è un po’ di tutto ma di concreto per ora poco. L’arma più affilata è l’esclusione della Russia dal sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), a cui il ministro russo Lavrov fa riferimento come la “madre di tutte le sanzioni”. Swift è la rete attraverso cui “dialogano” le banche di tutto il mondo e gestiscono le loro transazioni. Questa opzione taglierebbe di fatto fuori Mosca dai grandi circuiti finanziari, con ripercussioni su tutti i mercati, eventualità sgradita anche alla Cina che con la Russia effettua e riceve pagamenti per lo più in dollari tramite questa infrastruttura.

In ordine di importanza c’è poi lo stop al gasdotto North Stream 2 annunciato oggi dalla Germania. È il raddoppio di una condotta già esistente che corre nel mar Baltico direttamente dalle coste russe a quelle tedesche, bypassando proprio l’Ucraina. Il gasdotto è pronto ormai da mesi con una capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas l’anno (5 volte il Tap, per intenderci) ma è stato “congelato” proprio in relazione agli sviluppi della crisi ucraina. Ora Berlino ne subordina esplicitamente il blocco alle decisioni di Mosca sull’ Ucraina. Opera da oltre 10 miliardi di euro, tra gli investitori, oltre a Gazprom, ci sono anche Shell, E.on ed Engie. “La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è sempre stata molto chiara sul fatto che Nord Stream 2 è un progetto politico accanto al progetto commerciale e doveva essere visto in questa luce”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Eric Mamer interpellato sullo stop all’iter autorizzativo annunciato dalla Germania. Le possibili sanzioni Ue sul tavolo del consiglio degli Affari esteri “non saranno uno specchio di quelle prese per la Crimea” e renderanno difficile il business nei territori coinvolti “e per la Russia continuare l’attività in quest’area e in Ucraina in generale” ha aggiunto Eric Mamer nel punto stampa quotidiano.

Da sempre malvisto dagli Stati Uniti, che lo considerano un elemento di ulteriore avvicinamento tra Mosca e Berlino nonché un modo per allentare la presa di Washington sui flussi di gas verso l’Europa che transitano da Kiev. Ritorsioni sul gas sono destinate ad infiammare ancora di più le quotazioni di petrolio e soprattutto gas. Fattore che colpirebbe gli stati europei. Nelle scorse settimane gli Stati Uniti si sono mossi per cercare di assicurare forniture via nave di gas liquido provenienti da paesi come il Qatar o dagli stessi Usa che, va detto, dallo stop al gas russo verso l’Ue avrebbero molto da guadagnare. Quasi il 70% del gas che la Russia esporta finisce in Europa, recentemente Mosca ha stretto accordi con Pechino per forniture supplementari (ora arrivano dalla condotta Power of Siberia di cui si valuta il raddoppio e l’estensione) ma la Cina non rimpiazzerà ora l’Ue, anche per considerazioni geopolitiche. Nel frattempo Bloomberg ha calcolato che grazie alle tensioni sulle quotazioni e ai rialzi dei prezzi del gas la Russia potrebbe aver incassato nel 2021 circa 65 miliardi di dollari in più dalle sue esportazione. Attraverso l’Ucraina si dirama il gasdotto Brotherhood Network (rete della fratellanza) che distribuisce 110 miliardi di metri cubi l’anno di cui 30 finiscono al Tarvisio, in Italia.

Questa mattina il presidente russo Vladimir Putin ha detto che “La Russia proseguirà le forniture ininterrotte di gas ai mercati globali. La Russia è destinata a continuare la fornitura ininterrotta di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, ai mercati globali, per migliorare l’infrastruttura esistente e aumentare gli investimenti nel settore del gas”, ha aggiunto il presidente.

Ci sono poi le sanzioni di carattere individuale che andrebbero a colpire i patrimoni di membri del governo e alte personalità russe coinvolte nelle decisioni crisi, congelandone gli asset detenuti all’estero. Nel mirino finirebbero anche aziende di stato strategiche come Gazprom o le banche a controllo pubblico Vtb Bank e Sberbank.

Ieri il presidente statunitense Joe Biden ha firmato l’ ordine esecutivo che vieta gli investimenti, il commercio e il finanziamento degli Stati Uniti alle regioni separatiste dell’Ucraina e l’ambasciatrice Linda Thomas-Greenfield ha affermato che domani arriveranno ulteriori sanzioni americane contro la Russia. Martedì dovrebbe muoversi anche il Regno Unito, mentre l’Unione Europea si riunirà sempre martedì per una prima valutazione. L’impianto di fondo è di sanzioni che vanno ad intensificarsi in base alle decisioni del Cremlino con le più dure che scatterebbero solo in caso di vera e propria invasione dell’Ucraina.

Questa mattina è arrivato un primo via libera dalla riunione degli ambasciatori Ue (Coreper II) al pacchetto di misure iniziali. La presidenza francese ha sottolineato che “c’è unità” da parte degli Stati membri nella reazione alle decisioni russe. “C’è determinazione a prendere sanzioni mirate contro le persone coinvolte” nelle operazioni nel Donbass, “in coordinamento con i nostri alleati”, spiega ancora la presidenza francese. Una nuova riunione del Coreper II è prevista a fine giornata, dopo il Consiglio Affari Esteri informali di Parigi. Il primo pacchetto di sanzioni degli ambasciatori Ue, a quanto si apprende, include il bando di importazioni ed esportazioni dalle entità separatiste ucraine sul modello di quanto a suo tempo fatto per Crimea, l’inserimento nella black list di nomi ed entità (politici, militari, operatori economici, esponenti dei meccanismi di disinformazione) più eventuali ulteriori personalità tra i comandanti delle forze di “peacekeeping” russe e i leader delle repubbliche separatiste. Il via libera – che per ora non è formale ma di principio – riguarda anche il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati a cittadini delle due entità.

“Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa. La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”, ha affermato oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nei giorni scorsi Draghi aveva auspicato che le le misure ritorsive non si focalizzassero sulle forniture del gas.