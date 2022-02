Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha riferito che la Germania ha adottato misure per interrompere il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2. La mossa, ha riferito il cancelliere ai giornalisti questa mattina a Berlino, arriva come risposta del suo governo dopo le azioni di Mosca in Ucraina. “Sembra tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario” ha spiegato sottolineando che con questo stop procedurale “non può esserci alcuna certificazione del gasdotto. E senza questa certificazione, Nord Stream 2 non può entrare in funzione”.