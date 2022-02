“La politica è l’arte di rendere possibile ciò che è desiderabile. Il mio segretario esprime un desiderio. Io cerco di interpretarlo e renderlo possibile in quello che è l’attività di governo”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo a un giornalista, durante la conferenza stampa al termine del Cdm, che gli ha chiesto dei suoi rapporti con Matteo Salvini e se abbia o meno fiducia nel leader leghista. Quanto alle dinamiche politiche in Parlamento, “è importante – ha aggiunto Giorgetti – che il Parlamento migliori le proposte del Governo e non le peggiori”, sottolineando che “l’attività del Parlamento va rispettata” con l’auspicio che migliori ciò che fa l’esecutivo.