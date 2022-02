La de-escalation annunciata da Vladimir Putin non funziona nei territori occupati dell’est. Stando alla denuncia dell’Osce, alle prime ore di oggi si sono verificati “episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale”. I separatisti appoggiati da Mosca attivi nella regione hanno accusato l’Ucraina di avere aperto il fuoco quattro volte nelle ultime 24 ore. Versione però smentita da Kiev: “Nonostante il fatto che le nostre posizioni siano state colpite con armi proibite, inclusa l’artiglieria da 122 mm, le truppe ucraine non hanno aperto il fuoco in risposta”, ha affermato un addetto stampa dell’Operazione Join Forces ucraina alla Reuters. E aggiungono: “Le forze separatiste hanno sparato colpi di mortaio contro un villaggio nella regione di Lugansk colpendo un asilo“. Ad alzare ulteriormente la tensione arriva anche il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, stretto alleato di Putin che si è detto pronto a ospitare “armi nucleari” in caso di minaccia occidentale. Anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dichiarato che “per il momento episodi di de-escalation sul terreno non si sono visti”, annunciando poi un suo imminente viaggio a Mosca con l’obiettivo di “far sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky”. Intanto, però, il viceambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, Bart Gorman, è stato espulso dalla Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, da parte sua ha dichiarato che “leggiamo e vediamo i rapporti da lì. Naturalmente, il nostro esercito ha più informazioni, considerando i dati provenienti da fonti speciali. Ma è ovvio anche senza tali informazioni che le tensioni stanno aumentando. Negli ultimi giorni abbiamo sentito che la Russia avrebbe conservato un enorme potenziale offensivo al confine. Ma è del nostro territorio che stiamo parlando. Nel frattempo, nessuno, nessun rappresentante occidentale ha menzionato l’enorme potenziale offensivo dell’esercito ucraino che esiste sulla linea di contatto”.

Intanto la Cnn ha mandato in onda alcune immagini satellitari delle aree di confine tra Bielorussia e Ucraina: secondo l’emittente americana è in corso la costruzione di nuove strade e di un ponte lungo il fiume Pripyat che bagna entrambe le nazioni e si trova a meno di 7 chilometri dalla frontiera ucraina. Fonti della televisione statunitense hanno definito il ponte funzionale a un potenziamento delle forze militari russe nel caso in cui si verifichi un’invasione. La costruzione del ponte è monitorata dall’intelligence e dai militari occidentali, ma non è ancora chiaro se a costruirlo siano le forze russe o i loro alleati bielorussi. La Guardia Nazionale ucraina ha esortato i cittadini a tenere i nervi saldi con un messaggio su Twitter: “Mantenete la calma e abbiate fiducia nella Guardia Nazionale”. Nel mentre, l’esercito russo ha affermato che dieci convogli militari con “grandi carichi, pesanti e pericolosi” hanno lasciato la Crimea. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa Interfax, secondo cui i convogli avevano terminato le esercitazioni di addestramento.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un vertice bilaterale a Mosca col suo omologo, Serghei Lavrov, sottolineando che da parte russa “c’è disponibilità a risolvere la crisi seguendo la via diplomatica”, la stessa che gli è stata riferita “martedì a Kiev dal ministro Kuleba“. E ha proseguito: “Lavorare tutti insieme per una soluzione diplomatica significa evitare ogni tipo di sanzioni“. E proprio su quest’ultimo tema Lavrov ha precisato che “le sanzioni non possono essere varate se almeno un Paese sarà contrario. Non credo che l’Italia sia interessata a fomentare la tensione”, anzi “noi vediamo che segue la tradizione della sua diplomazia” che è quella di “non minacciare in continuazione, non promettere punizioni, ma cercare soluzioni”. Ma ha precisato, come già affermato nei giorni scorsi da Putin, che “è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a est della Nato e il non dispiegamento a est”. Dichiarazioni alle quali risponde a distanza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: l’adesione alla Nato è una “garanzia di sicurezza” sulla quale l’Ucraina non è disposta a compromess, ha detto alla Bbc. “Non è questione di ambizione. Abbiamo perso 15mila persone. Non è un’ambizione, è la nostra vita, riguarda il futuro delle persone. Se parliamo di Nato, Ue, dei territori temporaneamente occupati, stiamo parlando della nostra indipendenza. Questo è quello che vogliamo e faremo per il nostro futuro”, ha aggiunto prima di annunciare che “oggi invieremo la lettera di risposta agli Usa, sarà resa pubblica perché crediamo indispensabile che le persone possano avere un’idea precisa di ciò che sta accadendo”. L’Italia, ha continuato Di Maio, incoraggia “tutte le parti” ad attuare gli Accordi di Minsk, sia per gli aspetti di sicurezza sia nelle clausole politiche. “Vogliamo sostenere i negoziati in corso sia nel Formato Normandia, che nel formato Nato-Russia, che in quello Usa-Russia”, ha aggiunto.

Per l’amministrazione Biden, l’annuncio della Russia sul ritiro delle truppe in Ucraina è però falso: ieri un funzionario, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha dichiarato che nonostante il governo russo abbia detto che stava ritirando le truppe dal confine con l’Ucraina, non si vedono segnali di de-esclation da Mosca. Ha inoltre aggiunto di avere la conferma che negli ultimi giorni la Russia ha aumentato la propria presenza sul confine ucraino con 7mila soldati.

In totale, si stima che ci siano oltre 150mila soldati russi schierati a nord, ad est e a sud dell’Ucraina: “Continuiamo a ricevere indicazioni che la Russia potrebbe trovare un falso pretesto in qualsiasi momento per giustificare un’invasione. Ogni indicazione che abbiamo ora è che intendono accettare solo pubblicamente di parlare e fare affermazioni sulla de-escalation, mentre in realtà si mobilitano privatamente per la guerra”. Le autorità militari russe annunciano però che nuove unità del Distretto militare occidentale si stanno ritirando da un’area vicino al confine con l’Ucraina e che percorreranno una distanza di circa un migliaio di chilometri, sebbene non abbiano specificato quale sia la loro destinazione.

Anche venti navi da guerra, secondo le autorità russe, hanno lasciato il porto di Makhachkala e iniziato le manovre nel Mar Caspio: “L’equipaggio delle navi della Flottiglia del Caspio dovrà svolgere mirati compiti di addestramento al combattimento in condizioni ambientali difficili e agire in base a varie indicazioni provenienti dal posto di comando della flotta”.