“Siamo sull’orlo di un precipizio“. Così, il primo ministro britannico, Boris Johnson, parla della crisi in Ucraina e della possibilità di un’invasione russa nel Paese. “Ci sono tutti i segnali per pensare che stanno preparando un’invasione. Dobbiamo renderci conto che questa è una situazione molto pericolosa. E tutti possono vedere che sarebbe un errore disastroso per la Russia”, ha concluso.