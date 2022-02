Un uomo di 39 anni e uno di 61 anni sono morti in un incidente a Trezzano sul Naviglio (Milano): lo scontro tra il monopattino elettrico su cui viaggiava il primo e la moto del secondo si è verificato intorno alle 22 di domenica sera in viale Leonardo Da Vinci. Il 39enne ha perso la vita sul colpo, mentre il motociclista – in sella a una Triumph di grossa cilindrata – è deceduto nella mattinata di lunedì dopo esser stato trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale milanese Niguarda.

Sul luogo dell’incidente il 118 e i carabinieri, per verificare le circostanze dell’accaduto: il 39enne che guidava il monopattino stava raggiungendo la compagna a cui si era fermata la macchina vicino al luogo dell’incidente, percorrendo la strada in direzione Abbiategrasso. Secondo una prima ipotesi, l’uomo avrebbe svoltato all’improvviso senza accorgersi della moto che stava arrivando, percorrendo la strada nella direzione opposta.

Dal primo giugno 2020, stando ai dati dell’Azienda regionale emergenza urgenza, a Milano si sono verificati 965 incidenti in cui sono coinvolti monopattini elettrici. Il dato è stato diffuso stamani dall’assessorato alla Sicurezza e Polizia locale della Lombardia dopo l’incidente a Trezzano sul Naviglio.