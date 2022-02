La pista non le piace, la neve ancora meno. Ma dopo l’argento olimpico conquistato in slalom gigante, qualcosa si è incrinato nell’equilibrio di una campionessa come Federica Brignone. Pechino 2022 per lei non è ancora finito, i Giochi invernali le riservano ancora una carta da giocare nella combinata, ma dopo la seconda prova di discesa qualcosa sembra essersi spento: “Non riesco a stare sui piedi e fare velocità, non ho feeling con questa pista e non mi sono meritata il posto per la discesa”, ha detto ai microfoni di RaiSport. La trentunesima posizione infatti le costa l’esclusione della discesa libera. Ma per Brignone il problema è più grande, tanto che poco dopo è arrivato il clamoroso annuncio: “Non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest’anno, è come se scendessi con la paura. Devo farmi un lavaggio del cervello. Di sicuro a Milano-Cortina non ci sarò, mancherà lo spirito olimpico”.

L’atleta più vincente dello sci azzurro al femminile in Coppa del Mondo ha annunciato che non ci sarà alle Olimpiadi di casa, in programma nel 2026. Eppure non ha ancora compiuto 32 anni. Poco dopo Brignone ha motivato così la sua decisione: “Le Alpi sono fantastiche, finalmente avremo i Giochi olimpici di nuovo in Europa. A me è piaciuto venire in Paesi nuovi, ma ci sono piste abituate a ospitare gare di sci alpino. L’unica cosa brutta è che sarà tutto sparso. Non ci sarà un villaggio olimpico, non ci sarà lo spirito olimpico”. E ancora: “Saremo ognuno in un posto diverso. Qui siamo tutti assieme, a Milano-Cortina non esisterà”. “Così mi passa la voglia”, ha poi concluso l’azzurra. Parole forse dettate dalla delusione per un SuperG e una discesa che non sono andate come auspicato, dopo una stagione sempre al vertice. E ora anche l’ultima chance, quella in combinata appunto, sembra essere già sfumata.