Un’imponente movimento franoso ha interessato questa mattina il Cratere di Sud Est. Nelle immagini, il momento in cui la frana si stacca dal vulcano. Si è concluso intorno alle 23.00 di ieri sera il forte parossismo che ha visto protagonista il cratere, con lava stata proiettata in cielo per diverse centinaia di metri. Nelle immagini, il momento in cui la frana si stacca dal vulcano. Si è concluso intorno alle 23 di ieri sera il forte parossismo che ha visto protagonista il cratere, con lava proiettata in cielo per diverse centinaia di metri