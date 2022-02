Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità la riforma del Consiglio superiore della magistratura e della legge sull’ordinamento giudiziario, la terza del “pacchetto giustizia” dopo quelle del processo civile e penale. Alle 15.30 Il nodo centrale da sciogliere era la norma sulle cosiddette “porte girevoli“, cioè il ritorno alle funzioni giudiziarie dei magistrati che entrano in politica: la soluzione diffusa dal governo nell’ultima bozza è in linea con quella del ddl Bonafede, il testo base a firma dell’ex ministro grillino in discussione alla Camera dal 2020. “I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale”, si legge. Un risultato che Forza Italia rivendica come proprio: “Abbiamo ottenuto il no alle porte girevoli esteso anche a ministri, sottosegretari e assessori, una stretta sui fuori ruolo e il voto degli avvocati sugli avanzamenti di carriera dei magistrati”, fanno sapere fonti azzurre.

Ieri sia M5s che Lega e Forza Italia avevano chiesto che restasse in vigore l’impianto della legge Bonafede, il testo base in discussione alla Camera: no al reintegro da pm o giudice di un magistrato che entra in politica, sia da eletto negli organi rappresentativi sia da ministro, sottosegretario o assessore. In una versione “light” diffusa di prima mattina, però, lo stop per chi ha avuto incarichi di governo era limitato a tre anni. Secondo le ricostruzioni, la delegazione governativa di Forza Italia è arrivata nella sala del Mappamondo a Cdm iniziato. Poco prima, raccontano, i ministri azzurri hanno partecipato a una riunione nella sede del partito in piazza San Lorenzo in Lucina con Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, che aveva sentito al telefono Silvio Berlusconi (ad Arcore) per confrontarsi con lui sulle richieste di modifica al testo di riforma in materia di giustizia.

La seduta è iniziata con quasi tre ore di ritardo dopo che i partiti hanno espresso perplessità e resistenze, chiedendo più tempo per la discussione sul testo. Dopo un vertice tecnico di preconsiglio, la situazione si è sbloccata durante la riunione convocata dal premier Mario Draghi con la ministra Marta Cartabia, i capidelegazione delle forze di maggioranza e il capo di gabinetto Antonio Funiciello. Intorno alle 13 si è quindi riunito il Cdm e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha chiesto di non partecipare ai lavori per evitare il conflitto di interessi. Come ricostruito dal Fatto Quotidiano, infatti, il braccio destro del premier resta consigliere di Stato (cioè magistrato amministrativo) seppur fuori ruolo.

La norma sulle porte girevoli

“I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale“, si leggeva nell’ultima bozza diffusa in mattinata. “I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza. I magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere altri incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni e di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione”. Invece, “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno svolto incarichi apicali nei ministeri o incarichi di governo non elettivi (capi di gabinetto, segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento), al termine di queste esperienze per tre anni non potranno svolgere funzioni giurisdizionali. La loro destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno. La stessa disciplina si applicherà ai magistrati che si sono candidati in politica ma non sono stati eletti”.

Aspettativa senza assegno per chi si candida

All’atto dell’accettazione di una candidatura politica, si legge nella bozza, i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Previsto anche il divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica: il magistrato dovrà scegliere.

Il sistema elettorale misto e il sorteggio

Nella riforma viene rivisto anche il sistema di elezione e si prevede: “Un sistema elettorale misto, basato su collegi binominali, che eleggono cioè ciascuno due componenti del Csm, ma che prevede anche una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Non sono previste liste, ma candidature individuali. I componenti del Csm tornano come in passato a 30: 20 togati e 10 laici”. Inoltre “nel sistema elettorale misto previsto per il Csm trova spazio anche il sorteggio. Servirà ad assicurare che in ogni collegio binominale sia raggiunto il minimo previsto di 6 candidati e per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato”.

Riduzione dei magistrati fuori ruolo

Viene poi introdotta una stretta sui magistrati fuori ruolo, quelli cioè distaccati nei ministeri o nelle istituzioni. La bozza della riforma del Csm prevede la riduzione del numero massimo, oggi fissato in 200. Saranno i decreti attuativi a stabilire il nuovo tetto. La durata massima del collocamento fuori ruolo è fissata in 10 anni, così come si richiedono 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali prima di poter chiedere di essere “prestati” a ministeri e istituzioni.

No alle nomine a pacchetto

Per l’assegnazione incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore della magistratura la bozza di riforma prevede la pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili); definizione dei procedimenti, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, in base all’ordine temporale di vacanza, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione, di carattere prioritario. L’obiettivo dell’intervento è quello di impedire le nomine “a pacchetto”. Previsti anche la selezione di una rosa di candidati sulla base dei curricula seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati; il diritto di voto per avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del consiglio dell’ordine; l’obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, della durata minima di tre settimane anche non consecutive, quale requisito per l’ammissione alla procedura funzionale all’acquisizione di competente organizzative; l’individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. L’anzianità sarà considerata un criterio residuale, e si introduce la valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.

Incompatibilità tra sezioni disciplinari e alcune commissioni

Incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V, quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Prevista la conferma dell’attribuzione al presidente della Repubblica, quale presidente del Csm, su proposta del Comitato di Presidenza, della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica due anni. Per segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati.

Voto avvocati sulla professionalità dei giudici

La bozza di riforma introduce anche il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei magistrati ma solo in un caso: quando cioè il Consiglio dell’Ordine abbia fatto una segnalazione formale di comportamenti scorretti da parte del magistrato che si deve valutare. In questi casi il voto degli avvocati presenti nei Consigli giudiziari sarà unitario. Dalle valutazioni di professionalità dipendono gli avanzamenti di carriera dei magistrati. E oggi l’ esito può essere solo positivo o negativo. La bozza invece introduce un giudizio articolato sulla capacità di organizzazione del lavoro, che in caso positivo potrà essere discreto, buono o ottimo. Nell’esame del magistrato si valorizzerà la “tenuta dei provvedimenti giurisdizionali”, con l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio.

Limiti territoriali all’eleggibilità dei magistrati

Nuovi limiti territoriali all’eleggibilità dei magistrati. Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione in cui è compreso, in tutto o in parte, l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.