Cala il numero di contagi giornalieri da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute, sono 81.367 le persone risultate positive al Covid, circa 20mila in meno rispetto a ieri. Questo a fronte, però, di più di 250mila tamponi in meno: oggi sono 731mila, contro i 999mila della giornata precedente. Dato, questo, che provoca quindi un’innalzamento sensibile del tasso di positività che passa da 10,2% a 11,1%. In leggero calo invece il numero delle vittime registrate che oggi sono 384 contro le 415 di ieri.

Rimane comunque alto il numero delle persone guarite dal Covid che nelle ultime 24 ore sono state 134.460. Un numero sufficiente a continuare la striscia di giorni in cui si registra un calo degli attualmente positivi. Oggi, infatti, il numero delle persone malate di Covid scende di 53.175 fino a 1.874.625. Di conseguenza, prosegue anche l’alleggerimento della pressione sui reparti Covid negli ospedali italiani. I letti occupati in terapia intensiva scendono di 26 unità, attestandosi a quota 1.350 con 90 ingressi giornalieri, mentre negli altri reparti la cifra scende di 405, fino a 17.932.

Il calo nel numero dei contagi è evidente se si analizzano i numeri registrati da lunedì a oggi confrontandoli con quelli dello stesso periodo di una settimana fa. Negli ultimi tre giorni i contagi sono stati circa 224mila, mentre 7 giorni fa il numero saliva fino a 309mila. Questo a fronte di un numero di tamponi inferiore: 2,1 milioni contro 2,6 milioni. Nonostante ciò, il tasso di positività sui molecolari cala drasticamente dal 17,8% di 7 giorni fa al 13,7% di oggi. Questo influisce anche sulle entrate in terapia intensiva che negli ultimi 3 giorni sono stati 259 contro i 323 di una settimana fa. Stabili invece i decessi che passano da 1.171 a 1.125.