Luigi di Maio non risponde alla domande dei cronisti che lo intercettando mentre lascia la Camera dei Deputati. Poco dopo, Giuseppe Conte rientra nella sua abitazione e afferma: “Se vedrò Beppe Grillo? Sì certo, ci incontreremo, ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni”. Parlando con i cronisti, il presidente (sospeso) del Movimento 5 stelle spiega: “L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario, peraltro provvisorio, cautelare. E quindi stiamo trovando delle soluzioni per procedere ancora più forti”. “Le urgenze degli italiani sono tante, il problema del caro bollette in questo momento è quello più serio – prosegue ancora l’ex premier – Il governo sta lavorando a una soluzione, noi come M5s chiediamo che sia una soluzione strutturale. Senza rimedi strutturali il rischio serio è che ci ritroveremo con una crescita compromessa e una ripresa dimezzata”.